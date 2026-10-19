Ufficiale
Parma-Torino, formazioni ufficiali: Simeone sfida Romero
TuttoNapoli.net
Le formazioni ufficiali di Parma-Torino: Gilardino punta su Romero e Touré, Abate schiera Vlasic alle spalle di Simeone e Adams
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Parma-Torino, posticipo della settima giornata di Serie A. Nei ducali, Alberto Gilardino si affida al 3-5-2, con la coppia offensiva composta da Romero e Touré. Sponda granata, Ignazio Abate risponde con un 3-4-1-2, schierando Vlasic alle spalle dei due centravanti Simeone e Adams.
Le formazioni ufficiali di Parma-Torino
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabe, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Alberto Gilardino
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Ignazio Abate
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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