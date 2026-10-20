Ufficiale Roma, Cristante convocato in Champions. E ci sarà anche con il Napoli

Gian Piero Gasperini recupera Cristante. Il centrocampista della Roma è stato regolarmente convocato per la gara di Champions contro lo Slovan Bratislava e dunque sarà a disposizione anche per la partita di sabato al Maradona contro il Napoli. Rientro prezioso per Gasp in mediana - ma secondo Sky Sport Cristante non giocherà in Europa - dato che mancherà Koné e contro il Napoli non ci sarà neppure Dybala. Entrambi hanno rimediato un infortunio contro il Real Madrid nell'ultima di Champions League dei giallorossi.