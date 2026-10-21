Roma, tegola Pellegrini: rischia di saltare il Napoli come Koné e Dybala

Roma, Lorenzo Pellegrini si ferma per un problema muscolare contro lo Slovan Bratislava. In dubbio la presenza contro il Napoli.

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini dopo la netta vittoria per 4-0 di ieri contro lo Slovan Bratislava nella terza giornata della League Phase di Champions League. Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco durante la sfida dell'Olimpico. Un contrattempo che rischia di complicare i piani del tecnico giallorosso in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle ore 18 contro il Napoli allo stadio Maradona.

Infortunio Pellegrini, Roma in ansia per il Napoli: attesi aggiornamenti sulle condizioni

La notizia è emersa durante le interviste successive alla partita, quando è stato comunicato: “Intanto apriamo con la notizia che Pellegrini è uscito per un problema muscolare. Domani ovviamente daremo degli approfondimenti in merito”. Le condizioni del centrocampista saranno valutate nelle prossime ore, con particolare attenzione alla possibilità di recuperarlo per la trasferta contro gli azzurri di Massimiliano Allegri. Al momento non sono ancora noti né l'entità dell'infortunio né gli eventuali tempi di recupero. La sua presenza nella sfida del Maradona resta dunque in dubbio, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte del club giallorosso.