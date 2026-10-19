Foto Serie A, classifica: il Napoli è al nono posto e già a -9 punti dalla vetta

Il Napoli scivola al nono posto dopo il ko col Venezia: nove punti dalla vetta e Torino a pari punti dopo la settima giornata

Il Napoli chiude la settima giornata di Serie A con un pesante passo indietro in classifica. La sconfitta contro il Venezia fa scivolare gli azzurri al nono posto con 10 punti, a ben nove lunghezze dalla vetta, occupata da Inter e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri perde terreno anche nei confronti delle dirette concorrenti: la Roma, terza, si porta a +7, mentre il Milan quarto dista cinque punti. Il Napoli viene inoltre agganciato dal Torino e si ritrova con appena una lunghezza di vantaggio su Atalanta e Lecce. Un avvio particolarmente deludente, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte nei primi sette turni.

Serie A, la classifica aggiornata dopo la 7ª giornata

1 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

2 - Lazio 19 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 17 punti in 7 partite giocate, 16 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Como 14 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Cagliari 13 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 7 gol subiti

8 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

9 - Napoli 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Torino 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 9 gol subiti

11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Sassuolo 8 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 14 gol subiti

14 - Monza 7 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 15 gol subiti

15 - Bologna 5 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti

16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

19 - Parma 4 punti in 7 partite giocate, 4 gol fatti e 13 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti