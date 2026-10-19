Simeone stende il Parma con una doppietta: il Toro vince 3-0

Il Torino travolge il Parma 3-0 con una doppietta di Simeone e un gol di Adams: Abate sale a 10 punti e aggancia il Napoli

Il Torino travolge il Parma con un netto 3-0 allo stadio Ennio Tardini nel posticipo della settima giornata di Serie A. I granata indirizzano subito la partita, passando in vantaggio al 4' con Giovanni Simeone, su assist di Belghali. Al 24' arriva il raddoppio firmato da Che Adams, che permette alla squadra di Ignazio Abate di chiudere il primo tempo avanti di due reti. Nella ripresa, al 69', è ancora il Cholito a trovare la via del gol, completando la doppietta personale e fissando il risultato sul definitivo tris. La formazione di Ignazio Abate conquista così la terza vittoria in campionato, sale a 10 punti e aggancia il Napoli al nono posto, mentre il Parma di Alberto Gilardino resta fermo a quota 4, con la quinta sconfitta nelle prime sette giornate.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Torino 0-3

1 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

2 - Lazio 19 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 17 punti in 7 partite giocate, 16 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Como 14 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Cagliari 13 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 7 gol subiti

8 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

9 - Napoli 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Torino 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 9 gol subiti

11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Sassuolo 8 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 14 gol subiti

14 - Monza 7 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 15 gol subiti

15 - Bologna 5 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti

16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

19 - Parma 4 punti in 7 partite giocate, 4 gol fatti e 13 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti