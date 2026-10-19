"Spero di recuperarlo", Gasperini fiducioso in vista di Napoli-Roma

Roma, Gasperini spera di recuperare almeno Cristante per il Napoli: Dybala e Koné già ko, Malen sarà a disposizione

Gasperini spera di recuperare almeno Cristante per la sfida con il Napoli. Lo ha svelato oggi in conferenza stampa l’allenatore della Roma, che si prepara ad affrontare gli azzurri sabato al Maradona con un’emergenza in mezzo al campo. Il tecnico giallorosso fa quadrato e prova a limitare i danni, in una settimana in cui la rosa ha perso pezzi importanti dopo la trasferta di Champions League con il Real Madrid.

Dybala e Koné già ko, Malen sarà della partita

La Roma, infatti, dovrà fare a meno di Dybala e Koné. L’argentino ha riportato una piccola lesione muscolare, con uno stop di qualche settimana in più rispetto alle speranze di Gasperini, mentre per il centrocampista francese gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia. Due assenze pesanti per qualità e peso specifico, che costringono il tecnico a ridisegnare il reparto offensivo e la mediana. Nell’attacco giallorosso ci sarà però Malen, che dopo la squalifica per il Genoa sarà regolarmente a disposizione contro il Napoli. Per gli azzurri di Allegri, che arrivano al big match dopo settimane complicate, la Roma resta un avversario temibile anche in emergenza.