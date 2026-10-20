Napoli-Bodo 4-3, le pagelle: De Bruyne illumina, Scott da centravanti! Bene Spina, che magia Politano
Meret 6 - Una disattenzione in uscita nei primi minuti. Va a vuoto su un’uscita fuori area. Difficile arrivare sul piazzato di Hauge. Risponde bene a Berg sul 2-2
Di Lorenzo 6 - Si muove come un indemoniato senza dare riferimenti. Nella ripresa va in sofferenza contro la catena di sinistra del Bodo.
Rrahmani 6 - Non sempre riesce a contenere la fisicità di Helmersen. Anche lui legge male qualche situazione.
Rafa Marin 6 - Si trova spesso a impostare in avvio e se la cava. Un bel salvataggio di testa nel secondo tempo.
Spinazzola 7 - Subito una bella accelerazione per il gol di Politano. Gioca un gran primo tempo, poco aggressivo sul gol del 2-2. Fondamentale nel recupero che porta al secondo di Scott. Dal 79' Olivera 6 - Impatta bene con la partita, con la squadra in difficoltà.
Anguissa 5,5 - Torna titolare e fa sentire la sua fisicità. Non è al 100%, ma fino a che la squadra gira amche lui. Poi cala vistosamente. Dal 60’ Lobotka 6 - Prova a mettere ordine nel momento di difficoltà.
De Bruyne 8 - Fa il regista e tocca tante palle importanti. Bravo nel mettere una pezza sull’errore di Meret. Palla paradisiaca per Lang al 25’. Sul 2-1 e’ meraviglioso nell’assist. Partita totale di Kevin.
McTominay 8,5 - Prima incursione al minuto 19 per lo scozzese. Partendo da dietro sfrutta l’effetto sorpresa e trova il 2-1. Nel momento di maggiore difficoltà, trova il gol da centravanti purissimo.
Politano 7,5 - Mamma mia Matteo! Pronti via e segna un gol meraviglioso col mancino al volo. Si sacrifica anche in corsa e mette il cross del 3-2. Dal 79’ Beukema 5,5 - Impreciso e sbaglia sul 4-3.
Lang 7 - Prova subito il tiro e non angola. Ha una grande occasione ma non angola. Bellissimo il velo sul gol del 2-1. Una bella prestazione, finalmente solida. Dal 79’ Giovane 7 - Con caparbietà trova il gol che chiude il match.
Hojlund 6 - Spinazzola lo mette in porta ma non trova lo specchio. Fatica a trovare spazio e perde qualche duello di troppo.
Allegri 7 - Tante occasioni per il suo Napoli, che soffre dopo aver sprecato tanto, ma trova la forza di vincerla. Ora serve la continuità.
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