Rimonta Napoli Basket a Tortona, Repesa: "Fondamentale in vista del primo obiettivo stagionale"

Il Napoli Basketball espugna Tortona 92-90 dopo una rimonta da -16. Quarta vittoria stagionale e Repesa guarda alle Final Eight.

Straordinaria impresa del Napoli Basketball, che espugna il campo della Bertram Tortona imponendosi per 92-90 nella quinta giornata del campionato di Serie A. La formazione allenata da Jasmin Repesa conquista una vittoria pesantissima al termine di una rimonta spettacolare, dopo essere sprofondata fino al -16 nel secondo quarto. Gli azzurri riescono a ribaltare l'inerzia della sfida e a portare a casa due punti preziosi, salendo a quota 8 in classifica grazie al quarto successo nelle prime cinque giornate. Un risultato che conferma l'ottimo avvio di stagione della squadra partenopea e alimenta le ambizioni di qualificazione alle Final Eight.

Napoli Basketball, Repesa dopo la vittoria a Tortona: “Risultato fondamentale per le Final Eight”

Al termine della partita, coach Jasmin Repesa ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori, riconoscendo le difficoltà incontrate nella prima metà della gara ed esaltando la reazione della squadra, arrivata anche grazie al contributo della panchina. Il tecnico ha sottolineato il valore del successo ottenuto su un campo particolarmente difficile, ribadendo l'importanza dei due punti nella corsa al primo obiettivo stagionale: “Abbiamo iniziato senza energia in difesa, con un attacco sconnesso. Tortona è riuscita a raggiungere un buon vantaggio nel primo tempo. Dopo siamo riusciti a rientrare anche con l'aiuto della panchina. Devo essere onesto, il risultato dei primi venti minuti è stato buono per noi, pensando a come stavamo giocando. Abbiamo vinto una partita con pieno merito con un avversario molto forte su un campo dove si vincerà con difficoltà, per noi è un risultato fondamentale in vista del primo obiettivo stagionale, le Final Eight”.