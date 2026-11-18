Primo ko in EuroCup, Repesa: “Non siamo così forti come pensiamo, mancate le energie”

Napoli Basketball sconfitto 91-79 dal Bourg-en-Bresse. Repesa analizza il calo fisico e mentale degli azzurri.

Si interrompe dopo sette vittorie consecutive la striscia positiva del Napoli Basket in EuroCup. Gli azzurri hanno incassato la prima sconfitta europea della stagione, cedendo 91-79 sul campo del Bourg-en-Bresse, campione in carica della competizione, nell'ottava giornata del Gruppo C. Decisivo il parziale della formazione francese, che ha approfittato del calo degli ospiti per indirizzare la partita. Al termine dell'incontro, l'allenatore Jasmin Repesa ha analizzato la prestazione della sua squadra, invitando a non sopravvalutare i risultati ottenuti finora: “È stata la nostra prima sconfitta in EuroCup, ma anche la partita contro il Tofas è stata estremamente difficile, eppure siamo riusciti a vincerla. Questo dimostra chiaramente che non siamo così forti come potremmo pensare, nonostante i risultati ottenuti finora. Ma va bene così, abbiamo lottato duramente. Mi aspettavo una partita molto difficile”.

Repesa: “Ci sono mancate le energie fisiche e mentali, la pausa ci aiuterà a recuperare”

Il tecnico del Napoli Basketball ha poi individuato nella stanchezza accumulata e nelle assenze per infortunio alcune delle principali difficoltà incontrate contro i francesi. Nonostante la capacità di restare in partita per una parte dell'incontro, gli azzurri non sono riusciti a mantenere la stessa intensità fino alla conclusione: “Abbiamo viaggiato molto e abbiamo due giocatori indisponibili per infortunio. Quindi, come abbiamo visto anche in campionato, non possiamo sempre giocare con lo stesso livello di energia. Ci abbiamo provato. Siamo riusciti a rimanere in parità, ma poi forse ci sono venute a mancare le energie, sia fisiche che mentali. Quando non si ha abbastanza energia, è molto difficile competere a questo livello. Stasera, vincere sarebbe stato comunque molto difficile. Ciononostante, abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Ora guardiamo alla pausa, che ci permetterà di ricaricarci fisicamente e mentalmente e, si spera, di recuperare i nostri giocatori infortunati”.