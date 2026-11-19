Napoli Basket ko in EuroCup, ma nello stesso giorno arriva un risultato storico
La grande stagione del Napoli Basketball trova un ulteriore riconoscimento nelle convocazioni della Nazionale italiana. Sono ben tre i giocatori della formazione partenopea chiamati in azzurro: Marco Spissu, Guglielmo Caruso e John Petrucelli. Una circostanza eccezionale per la pallacanestro napoletana, che fino alla convocazione di Leonardo Totè del febbraio 2025 non portava un proprio rappresentante nella Nazionale maggiore da circa vent'anni. Lo stesso Totè avrebbe potuto aggiungersi ai tre compagni se non fosse stato frenato dall'infortunio nella prima parte della stagione.
Napoli Basketball, tre azzurri in Nazionale: gli impegni contro Turchia e Serbia
Per Spissu si tratta del ritorno nel gruppo principale dell'Italia a distanza di circa nove mesi, mentre Petrucelli conferma il proprio posto nelle rotazioni della Nazionale. Grande soddisfazione anche per Caruso, protagonista di un ottimo avvio di campionato. I tre cestisti saranno a disposizione per le sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2027: giovedì 26 novembre alle ore 20 contro la Turchia a Roma e domenica 29 novembre alle ore 19 contro la Serbia a Belgrado. Un prestigioso traguardo che certifica la crescita del Napoli Basketball.
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