Ufficiale Napoli Basket, tre azzurri convocati in Nazionale: sfideranno Turchia e Serbia

Luca Banchi convoca Spissu, Petrucelli e Caruso per le qualificazioni ai Mondiali di basket.

Il commissario tecnico dell'Italia di basket, Luca Banchi, ha diramato le convocazioni per il prossimo raduno della Nazionale, in preparazione delle sfide contro Turchia e Serbia, valide per le qualificazioni ai Mondiali di pallacanestro. Tra i giocatori selezionati figurano anche tre del Napoli Basket: Marco Spissu, John Petrucelli e Guglielmo Caruso, chiamati a far parte del gruppo azzurro in vista di due appuntamenti importanti per il percorso verso la rassegna iridata. La convocazione rappresenta un riconoscimento per i tre cestisti, che avranno l'opportunità di mettersi a disposizione dello staff tecnico e contribuire alla preparazione delle prossime gare internazionali.

Italbasket, doppia sfida contro Turchia e Serbia: Banchi prepara le qualificazioni mondiali

La Nazionale italiana si prepara ad affrontare due avversarie di alto livello, con l'obiettivo di ottenere risultati importanti nel cammino di qualificazione ai Mondiali. Il raduno consentirà a Luca Banchi di lavorare sugli aspetti tattici e sulla condizione del gruppo, valutando le soluzioni migliori in vista degli impegni contro Turchia e Serbia. Per Spissu, Petrucelli e Caruso si tratta di un'occasione significativa per confermare il proprio valore in maglia azzurra e contribuire alla crescita della squadra. L'Italia punta a consolidare la propria identità di gioco e ad affrontare con determinazione due incontri che rappresenteranno un banco di prova importante per le ambizioni della Nazionale.