Disastro Napoli: Adams batte Meret e il Venezia passa in vantaggio

Disastro Napoli: Adams batte Meret e il Venezia passa in vantaggioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:11Brevi
di Davide Baratto

Disastro Napoli al minuto 48: erroraccio di Lucca all'altezza del centrocampo, Yeboah lancia per Adams che vince il duello con Rrahmani - che si fa superare troppo facilmente - e batte Meret. La squadra di Massimiliano Allegri è in svantaggio a inizio ripresa contro il Venezia.