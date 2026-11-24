Live Allegri in conferenza: "Punto importante, domenica serve la stessa mentalità. Contento per Hojlund e Lang"

Massimiliano Allegri analizza il pareggio contro il Manchester City, elogiando Hojlund, Lang e la compattezza del Napoli.

Al termine del match valido per la quinta giornata della Phase League di Champions League contro il Manchester City, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dall'Etihad Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.09 - Inizia la conferenza stampa.

Come giudica la prestazione del Napoli?

“Abbiamo fatto una buona partita come atteggiamento, abbiamo fatto molto bene la fase di non possesso e la fase di possesso, abbiamo avuto occasioni importanti, abbiamo concesso come è normale che sia. Purtroppo sembrava la partita quasi portata a casa, invece abbiamo subito questo gol, poi abbiamo avuto anche la forza di creare una terza occasione, però non ci siamo riusciti. Il risultato è comunque un punto importante, soprattutto per la classifica e per il morale”.

Anche a 11 punti si potrebbe teoricamente passare il turno?

“Non so come sia la classifica, però sicuramente questo punto è importante perché comunque abbiamo ancora tre partite da giocare e quindi abbiamo la possibilità di fare dei punti. Intanto svoltiamo questa partita, i ragazzi sono stati bravi, però domenica abbiamo una partita, una delle partite più importanti del campionato”.

Ha visto ulteriori progressi rispetto alla partita contro il Torino?

“Già sabato con il Torino abbiamo fatto un passo avanti, secondo me, sotto l'aspetto della compattezza. Oggi è stato fatto in modo migliore perché comunque avevamo una squadra molto più forte davanti, però questo non vuol dire niente perché domenica dovremo fare, a livello di mentalità e di rispetto, la stessa partita. Le partite, se non le affronti così e quando non hai la palla non fai una fase difensiva di squadra con grande rispetto e con grande umiltà, difficilmente le vinci. Infatti in campionato siamo indietro in classifica perché comunque abbiamo difeso in gran parte delle partite in modo non giusto”.

Questo pareggio può essere da sprone per il prosieguo della stagione? La squadra è ancora più compatta anche nel sacrificio?

“Sono contento soprattutto per Hojlund perché dicevano che nel Napoli non faceva gol e sono contento per Lang. È un giocatore che sta crescendo, si mette a disposizione, si sacrifica. Credo che con grande equilibrio, senza avere sbalzi da entusiasmo a depressione, bisogna continuare a lavorare e migliorare la condizione fisica. Miglioreremo soprattutto quando i giocatori rientreranno tutti, per far respirare qualcuno, però ai ragazzi non c'è da dire assolutamente niente”.

23.13 - Termina la conferenza stampaa.