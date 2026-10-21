Kvaratskhelia dopo la rottura del crociato: "Perché proprio a me? Non sono pronto..."

Kvaratskhelia affida ai social un lungo messaggio dopo l'infortunio. L'ex Napoli promette di tornare più forte dopo mesi di lavoro, dolore e sacrifici.

Khvicha Kvaratskhelia rompe il silenzio dopo l'infortunio. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha affidato a Instagram un lungo messaggio sulle sue condizioni e sul difficile momento che lo attende in seguito alla rottura del crociato che lo terrà fuori fino a fine stagione "Molte persone mi hanno chiesto di questa situazione, molte hanno persino detto che tutti i giocatori del mondo stavano pregando per un pareggio. Può darsi, ma prima di ogni partita chiedevo a Dio di farmi uscire dal campo sano e salvo, ma invano. Non è passato molto tempo, ma continuo a pensare: perché proprio a me? Non mi è mai mancato nulla".

Kvaratskhelia: "Vi prometto che non vi deluderò"

L'ex attaccante del Napoli ha poi raccontato come si fosse preparato all'appuntamento e la determinazione con cui intende affrontare il recupero: "Probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio di quanto abbia mai fatto. Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo, eppure mi rendo conto che Dio mi ha scelto, e se questo salverà i giocatori dell'altra squadra, sono pronto ad affrontare questi mesi di duro lavoro, dolore e lacrime". Kvaratskhelia ha infine rivolto una promessa a chi gli è vicino: "So che devo tornare più forte per la mia gente, che è sempre al mio fianco. Vi prometto che non vi tradirò, non vi deluderò. Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto".