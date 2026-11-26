5° posto Champions? L’Italia resta 7ª ma è in rimonta: il Ranking UEFA aggiornato

I risultati dell'ultima giornata di coppe europee tengono vive le speranze dell'Italia di conquistare un posto extra nella Champions League 2027/28.

La corsa a un posto extra nella prossima Champions League entra sempre più nel vivo e l'Italia prova a recuperare terreno. I risultati dell'ultima tre giorni di coppe europee hanno dato segnali incoraggianti, con tre vittorie maturate nella serata di giovedì che si sommano ai due successi e ai due pareggi conquistati dalle squadre italiane nell'ultimo turno della massima competizione continentale.

Ranking UEFA, Italia ancora settima: la distanza dalle prime posizioni

Nonostante il bilancio positivo, l'Italia resta al settimo posto del Ranking UEFA stagionale. La situazione, però, è tutt'altro che compromessa: le distanze tra la seconda e la settima posizione sono infatti contenute e lasciano aperta la possibilità di una rimonta nelle prossime giornate. L'obiettivo è entrare nelle prime due posizioni della graduatoria, le uniche che al termine della stagione garantiranno alle rispettive federazioni un posto aggiuntivo nella Champions League 2027/28. Un traguardo che permetterebbe alla Serie A di portare cinque squadre nella prossima edizione della massima competizione europea.

1. Inghilterra 10.708 (9 squadre in corsa su 9)

2. Portogallo 9.900 (5 su 5)

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3. Belgio 9.725 (5 su 5)

4. Germania 9.571 (7 su 7)

5. Turchia 9.500 (4 su 5)

6. Spagna 9.281(8 su 8)

7. Italia 9.214 (7 su 7)

8. Paesi Bassi 8.666 (6 su 6)

9. Francia 8.571 (7 su 7)

10. Norvegia 8.000 (4 su 5)

10. Danimarca 8.000 (4 su 4)

12. Grecia 7.200 (4 su 5)

13. Austria 6.600 (3 su 5)

14. Croazia 5.750 (2 su 4)

15. Azerbaigian 5.625 (1 su 4)