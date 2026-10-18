Ufficiale Napoli-Bodo/Glimt, il programma della vigilia: allenamento e conferenze stampa

Gli azzurri tornano in casa per la terza giornata della fase campionato di Champions League: tutti gli appuntamenti di lunedì 19 ottobre

Il Napoli è pronto a rientrare in casa in Champions League per la terza giornata della prima fase della competizione 2026-2027: la squadra di Max Allegri affronterà il Bodo/Glimt martedì 20 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Alla vigilia, lunedì 19 ottobre, sono in programma allenamenti e conferenze stampa di entrambe le squadre.

Napoli-Bodo/Glimt, lunedì 19 ottobre: rifinitura a Castel Volturno e conferenza di Allegri alle 15:15

La giornata azzurra si apre alle 11:30 con l’allenamento della SSC Napoli a Castel Volturno, con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Alle 15:15 è prevista la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che sarà affiancato da un calciatore (secondo il programma, Alex Meret), allo stadio Diego Armando Maradona.

Bodo/Glimt, la vigilia al Maradona: conferenza di Knutsen alle 16 e allenamento alle 16:30

Alle 16 sarà il turno di Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, che parlerà in conferenza stampa insieme a un calciatore, sempre al Maradona. Alle 16:30 è fissato l’allenamento degli ospiti sul terreno di gioco dello stadio, con 15 minuti aperti alla stampa. Il match day è fissato per martedì 20 ottobre.