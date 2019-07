CdM - Muro Real, niente prestito per James! Fissato ultimatum, ADL attende lo sconto

Guerra di nervi tra il Napoli ed il Real Madrid nell'affare Jame Rodriguez. Così scrive sulla trattativa per il colombiano l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Mendes e il Real Madrid, infastidito dalle dichiarazioni di De Laurentiis che hanno fatto tanto clamore in Spagna, hanno dato giovedì al Napoli come dead-line per avere una risposta. Il Napoli insiste per il prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto, formula che il Real Madrid non ha intenzione d’accettare per il contratto del giocatore in scadenza nel 2021 e che Florentino Perez non ha intenzione di rinnovare e per gli impegni con il fair play finanziario. Il Real Madrid chiede 42 milioni di euro, il Napoli è convinto che con «la tattica dello sfinimento» il prezzo possa calare, la sensazione è che se il prezzo calasse a 35 milioni di euro potrebbero scomparire i dubbi di De Laurentiis"