Ndoye, rilancio clamoroso del Napoli! Moretto: "45mln più 10% su futura rivendita"

Rilancio a cifre clamorose del Napoli per Dan Ndoye. Ne parla Matteo Moretto su X: "Nelle prossime ore il Napoli farà un altro tentativo per Dan Ndoye presentando una nuova offerta al Bologna: 40m€ + 5m€ + 10% sulla futura vendita. La formula è sempre un prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus. In ogni caso il club azzurro si sta già muovendo su diverse piste alternative". Tra le piste alternative di cui si parla, c'è Sterling del Chelsea, che però ha costi di ingaggio proibitivi. Il Napoli ci pensa ma Ndoye resta la priorità.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo nonostante il pressing del Nottingham Forest. La Premier lo tenta, il Napoli resta in pole. Il Bologna chiede tanto ma il ds Manna non si arrende e continua a provarci. Potrebbe essere decisiva, alla fine, proprio la volontà del giocatore.