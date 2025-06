De Bruyne-Napoli, Romano: “Scambio di documenti giornaliero, giocatore entusiasta”

vedi letture

Nel corso di 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato dell'affare Kevin De Bruyne: "Il Napoli è vicino a Kevin De Bruyne. Più che vicino, direi che sono alle fasi finali di questa storia, perché si stanno scambiando tutti i documenti. So che i tifosi del Napoli sono in fermento per questo, aspettando solo il via libera, ma l'aspettativa è che arrivi molto presto.

Cosa manca? Praticamente solo l'approvazione definitiva dei contratti. Il Napoli e gli avvocati di De Bruyne si scambiano tutti i documenti quotidianamente, modificando piccoli dettagli, cercando di definire tutti i dettagli finali dell'accordo. Ma l'aspettativa è che questo accordo si concretizzi. L'accordo verbale è quasi concluso, De Bruyne è entusiasta di questa opportunità. Ora il Napoli sta aspettando il via libera definitivo, quindi la mia percentuale per questo affare è piuttosto ottimistica, al 90% sarà un acquisto storico per il Napoli. Uno dei migliori della loro storia per il livello del giocatore e per la Serie A, sarebbe fantastico avere un giocatore come De Bruyne in una città e in un club fantastici come il Napoli.

C'è stato l’interesse da parte di altri club per De Bruyne? Sì, c'è stata una grande proposta da Chicago, dalla MLS. Già a gennaio volevano Neymar, quindi stanno cercando un grande acquisto. Neymar non era possibile, ha deciso di andare al Santos, per questo Chicago ha voluto provarci fino alla fine per De Bruyne. Quindi era questa la vera concorrenza per il Napoli, ma al momento il club di De Laurentiis è piuttosto ottimista di chiudere tutto nelle prossime ore”.