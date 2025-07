Live Dimaro, day 10: seduta mattutina tattica. Tornano in tre. Out Anguissa, si fa male Simeone!

11.44 - Termina la corsa McTominay, che esce dal campo tra gli applausi del pubblico.

11.39 - Restano in campo solo Lukaku, Politano, McTominay, Buongiorno e Gilmour, corsa di fondo singola per i tre, corrono insieme il difensore e il centrocampista. L'altro scozzese accelera il passo, sembra aver ritrovato la gamba.

11.31 - Sul campo 2 Buongiorno e Politano lavorano col la palla insieme ad un membro dello staff.

11.30 - Giri di campo a corsa di fondo per McTominay, Politano e Lukaku, che si aggiunge in un secondo tempo.

11.21 - Termina l'esercitazione per il gruppo, che esce dal campo. Restano per dei palleggi Mazzocchi, Coli Saco, Hasa, Lucca e Vergara.

11.20 - Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano vanno sul campo 2 con un membro dello staff tecnico.

11.18 - Presenti delle sagome, disposte a formare un 5-4-1, che difensivamente può essere lo schema che utilizzerà stasera il Catanzaro.

11.15 - Altra esercitazione, Sgarbi non partecipa e raggiunge gli altri fermi a bordocampo.

In fucsia: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera, Raspadori, Lobotka, De Bruyne, Neres, Lucca, Lang.

In blu: Zanoli, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola, Coli Saco, Hasa, Vergara, Zerbin, Lukaku.

11.14 - Non partecipa all'esercitazione Obaretin, che lavora a parte a bordocampo.

11.10 - Lang e Neres con i quattro difensori provano i movimenti difensivi, i centrocampisti e Lukaku quelli offensivi.

11.07 - Gruppo divisi in due, si provano movimenti difensivi e offensivi.

11.06 - Arriva Anguissa, il centrocampista si accomoda seduto a bordo campo insieme agli altri azzurri sulla via del recupero: McTominay, Politano, Buongiorno e Gilmour.

11.02 - Termina l'esercitazione sul campo 2, gli azzurri si trasferiscono sul campo principale.

10.50 - Intanto il gruppo è impegnato nel torello.

10.48 - Si fa male Simeone, l'argentino viene accompagnato a braccio fuori dal campo da due membri dello staff medico.

10.45 - Ci sono anche Lukaku e David Neres e Marianucci, assenti ieri. Per ora non è presente Anguissa, anche loro assenti nella seduta pomeridiana di ieri.

10.43 - Arriva tra gli applausi del pubblico il resto della squadra.

10.41 - Gli azzurri arrivano sul campo 2, i primi ad arrivare sono Raspadori, De Bruyne e Rrahmani.

10.35 - Soli i portieri in campo per la fase di riattivazione con la palla. Il resto della squadra resta in palestra.

10.32 - Si aprono i cancelli dello stadio.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella decima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato dopo la seduta pomeridiana e la presentazione in piazza di ieri. I cancelli dello stadio saranno aperti alle 10.30.