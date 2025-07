Rileggi live Dimaro, day 8: seduta pomeridiana, De Bruyne incanta, assente McTominay

Si chiude qui il racconto dell'allenamento mattutino nell'ottavo giorno del ritiro di Dimaro.

19.29 - Termina la sessione d'allenamento di questo pomeriggio

19.22 - Finisce l'esercizio, ora tutta la squadra si trova nel cerchio di centrocampo per la solita fase di stretching.

19:07 - Dopo una lunga serie di passaggi con il pressing alto dettato dalla voce di Conte Lucca scarica un destro micidiale in rete.

18.58 - L'esercitazione continua con continui richiami da parte del mister al movimento delle punte da una parte Lukaku e dall'altra Lucca.

18.50 - Conte quest'oggi attentissimo e soprattutto molto partecipe ad ogni imprecisione della squadra nell'esercizio.

18.48 - Esercitazione in corso 10 vs10 ad una porta a metà campo. In blu: in porta Contini, Beukema, Lobotka, Vergara, Spinazzola, Zerbin, Neres, Lukaku, Mazzocchi Rrahmani. In viola: In porta Meret, De Bruyne, Lucca, Di Lorenzo, Lang, Zanoli, Anguissa, Olivera, Marianucci, Politano, Juan Jesus.

18.38 - Tra i grandi assenti in campo nella seduta di questo pomeriggio: Scott McTominay dopo che questa mattina aveva partecipato solo alla parte atletica con tutta la squadra.

18.36 - Iniziata la seduta pomeridiana

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato dopo la seduta di stamattna. I cancelli dello stadio saranno aperti alle 18.30.