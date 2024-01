The Athletic - Nome nuovo per il centrocampo: il Napoli ha chiesto Dendoncker all’Aston Villa

Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Napoli.

Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riferito da The Atheltic, il club azzurro avrebbe chiesto Leander Dendoncker in prestito all’Aston Villa.

Ancora nessun accordo, ma il Napoli - si legge - sta lavorando per trovare un’intesa per portare in Italia il belga fino al termine della stagione. Il centrocampista classe 1995 è legato ai Villans da un contratto fino al 2026 e in questa stagione ha totalizzato 15 presenze e messo a segno un gol.