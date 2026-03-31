Tuttonapoli Caso Lukaku, due ipotesi per sostituirlo subito: le idee di Conte

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Chi al suo posto in caso di necessità, dato che Big Rom mancherà e con Lucca che intanto a gennaio è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest?

E ora, senza Lukaku, il Napoli ha un bel problema. Si ritrova, a otto giornate dalla fine, con un solo centravanti di ruolo. Ovvero Rasmus Hojlund. Il miglior marcatore stagionale, 14 reti, e anche il giocatore più impiegato in stagione da Conte. Chi al suo posto in caso di necessità, dato che Big Rom mancherà e con Lucca che intanto a gennaio è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest? Non ci sono molte soluzioni per Conte. Anche perché mancano i centravanti alternativi. E allora, ecco le soluzioni da poter proporre. Due in particolare, anche se con caratteristiche chiaramente diverse da quelle del belga.

Caso Lukaku, ora chi sarà il centravanti alternativo?

La prima è quella di Giovane prima punta. Lui che centravanti non è. Ma è un giocatore che si adatterebbe, nel caso, a fare il nove, dato che si sente comunque più attaccante che esterno. La seconda è quella che porta a Kevin De Bruyne, che già in passato, a inizio stagione, aveva ricoperto per pochi minuti quel ruolo. Fosse stato disponibile, avrebbe ricoperto il ruolo di prima punta anche Neres, falso nove di qualità durante l'autunno. Si ricorda ad esempio una grande prova contro l'Inter nel giorno in cui si fece male KDB. Insomma, poche soluzioni, le uniche possibili. Salvo sorprese. Conte, d'altronde, è allenatore che sa stupire. E dalle difficoltà ricava possibilità.