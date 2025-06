Il Napoli ha mollato David su scelta di Conte! Romano: "C'era accordo su tutto"

Il Napoli ha mollato Jonathan David. Nonostante l'accordo ad un passo lo scorse mese, il club partenopeo sembra aver cambiato i propri piani, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano: “Il Napoli sta seguendo una linea dettata da Antonio Conte negli ultimi incontri. Ci sono dei profili che piacciono di più e altri che ha deciso di accantonare, come ad esempio Jonathan David. Si allontana sempre di più un possibile futuro di David in Italia.

I costi dell’operazione sono importanti, sia per le commissioni che per lo stipendio del calciatore, ma il Napoli aveva avanzato tanto. Il Napoli è la squadra che si era avvicinata di più al calciatore, raggiungendo un accordo verbale su tutto. Gli azzurri offrivano un contratto di 4 anni a oltre 6 milioni di euro netti a stagione, era uno sforzo importante. Ad oggi David è molto più vicino ad un trasferimento all’estero che in Italia, ci metto dentro anche la Juventus perché è ancora da capire se potrà fare operazioni così onerose”.