In vacanza sul gol dell'Udinese: Lobotka 'richiama' Anguissa fermo, ormai a tutti gli avversari basta un cross

L'ultimo gol incassato dall'Udinese fotografa perfettamente gli ultimi mesi del Napoli e la mentalità ormai balneare delle ultime partite.

Fonte: di Antonio Gaito

Ad ogni gol subito dal Napoli nell'ultimo periodo si possono associare le parole di Francesco Calzona nella celebre conferenza stampa prima di Napoli-Roma. "Manca la voglia di non prendere gol" ed in effetti la squadra sembra ormai priva di un'anima e mentalmente si accontenta di discrete prove come le ultime, giusto probabilmente per smarcarsi da polemiche e contestazioni, ma senza applicazione e quella cattiveria nel difendere il risultato per portare a casa i tre punti - anche solo per dieci minuti - non vinci contro nessuno e ti ritrovi a contare le rimonte subite (Cagliari, Torino, Frosinone, Roma e Udinese restando alle ultime). L'ultimo gol incassato dall'Udinese, priva di idee e che neanche ci credeva più di tanto, fotografa perfettamente gli ultimi mesi del Napoli e la mentalità ormai balneare delle ultime partite. Al di là degli errori 'finali' di Ostigard e Olivera, è la superficialità generale a mettere in difficoltà la fase difensiva.

Lobotka s'infuria - Lo slovacco, come potete vedere, esce in pressione su Walace, ma sullo scarico Anguissa resta fermo e non sale permettendo il traversone in tranquillità (Traoré non farà nulla di diverso). Lobotka si sbraccia (foto in basso), richiamando il compagno a salire velocemente col movimento del braccio in avanti, ma Anguissa resta in una terra di nessuno, non indietreggiando per dare aiuto ai centrali (dall'inizio il Napoli è inferiorità 3 vs 2) e non dando pressione: ne viene fuori la palla scoperta che mette in difficoltà la linea difensiva, Olivera che fino all'ultimo non sa se stringere o allargarsi e le conseguenze che conosciamo. In questo senso, schiacciandosi tra i centrali, Cajuste invece sembrava avere ben altro atteggiamento (fino all'inspiegabile cambio). Nell'ultimo frame è paradossale vedere che al momento del gol è più vicino all'azione Lobotka, che partiva dalla rimessa laterale dall'altra parte, che Traoré (arriva lì a piccoli passi) ed Anguissa (rimasto totalmente fermo, alle spalle persino dell'arbitro che ha seguito l'azione). Con questo atteggiamento in Serie A non si batte neanche la squadra più in difficoltà del campionato.