Euro U21, l’Inghilterra elimina la Spagna (3-1): Rafa Marin espulso dalla panchina

Termina sul risultato di 1-3 la gara tra Spagna e Inghilterra valida per i quarti di finale dell'Europeo Under 21. La Roja dopo 15 minuti è già sotto di due per i gol di McAtee ed Elliott, poi a fine primo tempo accorcia le distanze Javi Guerra dal dischetto, ma in tutta la ripresa gli uomini di Denia non riescono nella rimonta. Nei minuti di recupero, Anderson segna la rete del definitivo tris e Rafa Marin viene espulso dalla panchina.