Lukaku, maxi-offerta dall'Arabia Saudita! La risposta del belga

Romelu Lukaku ha rifiutato una maxi offerta dall’Arabia Saudita. Come riportato da Il Mattino, al belga è stato proposto un contratto da 15 milioni di euro netti a stagione, ma l’attaccante ha rispedito la proposta al mittente. Nessuna esitazione da parte dell’ex Chelsea, che ha ribadito la sua volontà di rispettare il triennale appena siglato con il Napoli e di seguire il progetto tecnico guidato da Antonio Conte.

Chi invece potrebbe davvero approdare in Arabia è Victor Osimhen. L’Al-Hilal non ha ancora abbandonato l’idea di ingaggiare il nigeriano e resta alla finestra. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe definire la cessione prima del ritiro di Dimaro per evitare situazioni scomode, dato che sia il club che il giocatore hanno ormai maturato la volontà di separarsi. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’ex Lille.