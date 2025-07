Rileggi live Presentazione SSC Napoli 2025/26, Conte: "Voglio senso d'appartenenza!". Di Lorenzo, dedica speciale

21.40 - Termina qui la presentazione della squadra. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti, contenuti video ed il solito notiziario in tempo reale

21.39 - La squadra viene salutata con la musichetta della Champions League. Gli azzurri lasciano il palco.

21.37 - Di Lorenzo ci tiene a riprendere il microfono e fare un saluto speciale: "Volevamo mandare un abbraccio alla famiglia di Danielino, che per il primo anno non è qui con noi. Ci ha trasmesso una forza incredibile quest'anno. Ha lottato come un leone negli ultimi mesi e giorni della sua vita e lo salutiamo". Dal pubblico parte il coro: "Uno di noi, Daniele uno di noi".

21.35 - Ora tocca ad Antonio Conte prendere parola dinanzi ai tifosi: "Bello rivedersi dopo un anno, è bello rivedersi dopo una bellissima stagione, è bello rivedersi con uno Scudetto sulla maglia. E' stato qualcosa di bello e incredibile. Voglio ringraziarvi a nome mio e dei calciatori perché il supporto che ci avete dato è stato fondamentale. La passione, l'entusiasmo che ci avete dimostrato fin dal mese di agosto, che tanti dicevano 'Chissà se ad agosto lo stadio sarà pieno' ed era pieno... Questo ci ha dimostrato la passione da parte vostra, anche dopo una stagione difficile. Chi sta qua deve capire il senso d'appartenenza, capire che noi dobbiamo sempre rendervi orgogliosi, al di là del risultato finale perché poi alla fine vince uno. Ma noi dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata".

21.33 - Mentre i tifosi cantano 'Vinceremo il Tricolor', Bellini dà parola a Lele Oriali: "Sono molto felice e contento. Ho vinto parecchio, ho avuto la fortuna di vincere parecchio nella mia carriera, ma una vittoria sentita così profondamente come quest'anno non l'ho mai sentita. E il merito è vostro (dei tifosi, ndr). Ovviamente merito ad Antonio (Conte, ndr). Colgo l'occasione anche per ringraziare chi ha reso possibile questo sogno. Mi riferisco a tutti i ragazzi, che mi hanno dato davvero una grandissima gioia, allo staff tecnico, a tutti quelli che hanno contribuito a questa vittoria insperata del campionato. E ovviamente ad Antonio, il nostro condottiero. Finisco col ringraziare la società e tutti i tifosi presenti e quelli che non ci sono ma che sono qui col cuore".

21.32 - Finito lo spettacolo pirotecnico, Di Lorenzo prende la parola: "Sembrava di essere a Capodanno a Napoli. Sensazione bellissima alzare la Coppa, dopo un anno in cui abbiamo dato tutto quello che avevamo. Siamo contenti che il lavoro fatto. Volevo ringraziare i tifosi, da parte di tutta la squadra. Ogni anno un po' di Napoli si trasferisce qui a Dimaro e quest'entusiasmo è bello perché ci fa sentire meno la fatica. Speriamo di fare un grande anno. In questo mese abbiamo festeggiato tanto, ora è tempo di lavorare per preparare al meglio il prossimo anno".

21.28 - Parte anche lo spettacolo pirotecnico sulle note di 'Freed from desire'.

21.26 - Il momento tanto atteso: Di Lorenzo ha la coppa in mano, con il vice-presidente Edo De Laurentiis accanto, e la solleva al cielo, con le note di 'We are the Champions'.

21.25 - Presentazione a parte per il capitano Giovanni Di Lorenzo, chiamato per ultimo sul palco da 'Decibel' Bellini. Il capitano va a prendere poi la coppa dello Scudetto.

21.22 - Ora tocca agli attaccanti: il primo è Lukaku, il cui nome viene urlato dai tifosi. E poi tocca a Neres. Presentazione speciale per Lang, sulle note della sua canzone. Tocca poi a Lucca. Ovazione anche per Politano: "Matteo Politano, popo, popo". Poi spazio a Sgarbi, Raspadori e Vergara. E poi è il momento di Simeone e Zerbin.

21.19 - Il momento dei centrocampisti: il primo è Anguissa, poi tripudio per De Bruyne. Subito dopo Gilmour e Lobotka. E poi una vera e propria ovazione per McTominay. L'ultimo è Coli Saco.

21.17 - Tocca ai difensori: il primo a salire sul palco è Buongiorno, seguito da Juan Jesus, Beukema, Rrahmani, Mazzocchi, Spinazzola, Olivera, Marianucci, Obaretin e Zanoli

21.16 - Ora è il momento della squadra. Si comincia ovviamente coi portieri: Meret, Contini, Turi e l'ultimo arrivato Ferrante.

21.13 - Saluti anche all'AD Chiavelli, al ds Manna, al vice-ds Sinicropi, il vice-presidente Edo De Laurentiis e l'anima di questo ritiro Valentina De Laurentiis. Tutti seduti nelle sedie dinanzi al palco ad assistere alla presentazione.

21.12 - E' il momento di Conte, ovviamente accolto da in tribudio di voci e applausi. "Olè olè olè olè mister, mister", parte dal pubblico.

21.11 - Grande ovazione per Lele Oriali, presentato insieme ovviamente al resto dello staff tecnico. "Olè olè olè olè Lele, Lele", cantano i tifosi.

21.09 - Si passa allo staff tecnico. Si comincia dal vice Stellini, poi Elvis Abbruscato, il preparatore atletico Costantino Coratti, i vice-preparatori atletici Cacciapuoti e De Felice, l'allenatore dei portieri Rosalen, il suo vice Giglio. E poi Gianluca Conte, il match-analyst Giuseppe Maiuri, il dronista Ettore Prota, il collaboratore Mauro Sandreani, il personal trainer ed educatore alimentare Tiberio Ancora, il team manager Paolo Rea.

21.07 - Ora parte ufficialmente la presentazione della squadra. Si comincia dai magazzinieri, per poi passare allo staff medico-sanitario, capitanato dal dottor Raffaele Canonico.

21.04 - Comincia la presentazione. Si comincia con le istituzioni del Trentino, a partire dal sindaco Marco Panciera: "Sono onorato di aver qui la squadra italiana più forte d'Italia. Siete i più forti perché portate sul petto lo Scudetto". E dal pubblico parte il coro: "Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi". "Siamo felici perché da 14 anni facciamo parte di questo bellissimo progetto e speriamo di poter avere continuità. Ringraziamo tutti, dalla società alle istituzioni, tutti i soggetti che hanno partecipato a questo bellissimo ritiro. Auguro a tutto lo staff, la squadra, la dirigenza successi nazionali ed europei. Lo meritate perché siete un popolo meraviglioso", conclude il sindaco Panciera.

20.56 - La squadra è arrivata nel dietro le quinte. Tutto pronto per la presentazione.

20.55 - Immancabile nel djset di 'Decibel' Bellini la canzone di Raffaella Carrà 'Pedro'.

20.45 - Sale sul palco Decibel Bellini a scaldare l'ambiente. Un po' di musica, poi alle 21 sarà il momento della presentazione.

Stasera si svolgerà la presentazione ufficiale della squadra 2025-2026 in ritiro a Dimaro! Alle ore 21:00 la squadra al completo salirà sul palco della Ski.it Arena per la tradizionale presentazione difronte ai tantissimi tifosi napoletani accorsi in Val di Sole. Presentatore della serata sarà, come sempre, Daniele "Decibel" Bellini, deejay e speaker dello stadio Diego Armando Maradona. Segui la diretta testuale su Tuttonapoli.net.