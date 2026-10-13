Il doppio ex Albiol: "Vorrei giocare un tempo per parte. Ad Allegri serve tempo, ha giocatori forti"

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Raul Albiol racconta l'emozione per Villarreal-Napoli e parla del lavoro di Allegri sulla panchina azzurra.

Raul Albiol, doppio ex di Villarreal e Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League tra le sue due ex squadre. Il difensore spagnolo ha raccontato il legame che conserva con entrambe le società, senza nascondere l'emozione per una partita dal significato particolare: “Sono emozionato, ho tanto affetto per entrambe, vorrei giocare un tempo da una parte e un tempo dall'altra”.

Che clima ci sarà qua?

"L'atmosfera è bella, la Champions è diversa dal campionato. Queste partite non sono facili, il Napoli è una grande squadra, ci sarà un bell'ambiente. Negli ultimi 2-3 anni avevano la stessa idea di calcio, ora il tecnico nuovo ha cambiato e ci vuole tempo. I risultati non sono tanto buoni, ma il gioco è migliore, stanno comunque facendo fatica".

Il Napoli come lo vede?

"Serve tempo, c'è un allenatore nuovo, qualche giocatore nuovo e un po' di infortuni. Ci vuole pazienza, con i giocatori forti però è più facile lavorare e il Napoli li ha. Allegri inoltre ha tanta esperienza".

Farà il mister?

"Speriamo, vedremo in futuro. Ho avuto tanti allenatori bravi, se prendo il meglio di ognuno vinco il Pallone d'Oro degli allenatori".