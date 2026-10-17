Del Genio incredulo: “E’ l’ABC! 5 difensori e 2 play contro il Venezia? Ed al 45’ non cambia?”

Paolo Del Genio critica duramente Allegri dopo il ko di Venezia: sotto accusa formazione, cambi e gestione tattica.

Il giornalista Paolo Del Genio, attraverso il canale YouTube di Napolità, ha duramente criticato Massimiliano Allegri dopo la sconfitta del Napoli contro il Venezia. Nel mirino soprattutto la formazione iniziale, il ritardo nelle sostituzioni e un'impostazione tattica giudicata troppo difensiva. Per Del Genio, le responsabilità dell'allenatore sono evidenti, indipendentemente dalle occasioni create nel finale.

Del Genio: “Prestazione sconcertante, Allegri ha sbagliato tutto”

“Sconcertante. Dobbiamo parlare di scelte e prestazioni, cose serie! Anche con due gol nel finale non cambiava niente nel giudizio. Al massimo una vittoria nel finale sarebbe stata peggio nell'affrontare i problemi in maniera seria. Primo tempo sotto ritmo, sbagliando formazione pur sapendo che il Venezia si metteva 5-3-2 col blocco basso, conoscendo i limiti del Napoli in costruzione. Voglio capire i cambi che non fai nel primo tempo, ormai è scritto così nel calcio, ma al 12' l'ho detto live che così non sarebbe successo niente. Bisognava andare con gli esterni contro un 5-3-2, invece avevamo tre centrali bloccati e inutili, perdendo un uomo. Erano tutti al centro e noi attaccavamo centralmente. Di Lorenzo e Spinazzola non sono esterni d'attacco, avevamo tre difensori inutili e due play che giocavano soltanto in orizzontale. Abbiamo fatto tutto per non produrre!”

I cambi tardivi e l'errore su Giovane: “Colpe enormi di Allegri”

“Poi si peggiora portando Giovane, il più brillante, a sinistra da mancino. Poteva solo crossare e ha messo un bel pallone per Lucca, che ha lisciato, senza però riempire l'area. E a inizio secondo tempo non si fanno tre cambi! De Bruyne per Gilmour, Politano, Hojlund e poi pensavo a Lang più che ad Alisson, perché non sapevo quanti minuti avesse nelle gambe e abbiamo visto i problemi che ha avuto. Erano cambi chiamati, ma Allegri non ne fa neanche uno! Colpe enormi dell'allenatore. Dopo le sostituzioni il Napoli costruisce occasioni e questo acuisce le sue responsabilità. Ma perché non prima? Il Venezia poteva avere paura anche prima.” “I difensori sono rimasti tre fino all'ora di gioco! Se proprio devi fare questa benedetta difesa a tre, metti Di Lorenzo nei tre e Politano a destra. Era così facile e impazzisco! Poi Allegri non risponde sul perché abbia ritardato tutto questo. La partita si è messa in salita e, quando è storta, è storta: sbagli il rigore e Juan Jesus salva un gol. Ma tutto questo succede nei 25 minuti con le scelte che doveva fare prima. Siamo all'ABC!”

Del Genio contro Allegri: “Undici sconfitte in 19 partite, deve cambiare totalmente”

“Io avevo detto che Allegri avrebbe cambiato il suo calcio difensivo e mi sono beccato anche delle critiche. L'evidenza è che i risultati ti obbligavano a cambiare, altrimenti sei de coccio! Undici sconfitte nelle ultime 19 partite con Milan e Napoli, ma vi rendete conto? Con squadre così, per fare undici sconfitte ne servono forse cinquanta di solito. Lui l'ha fatto in diciannove, con giocatori come Hojlund, De Bruyne, Lobotka, Leao, Modric e Pulisic. Se non riflette e cambia totalmente la sua visione, cosa deve succedere ancora?”