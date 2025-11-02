Inter, Chivu: "Si vince anche così! Lautaro? Non creiamo un caso. Sull'esultanza..."

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Verona: "Esultanza in scivolata dopo il 2-1 al 94'? Con quella scivolata nel finale, ho rovinato la divisa (ride, ndr.). Si vince anche così, contro una squadra ben organizzata, insidiosa e che ci ha messo anche in difficoltà. Alla fine, quando segni in extremis, esulti perché ci hai provato fino in fondo".

Palombo è l'artefice dello schema che ha portato all'1-0? "Senza dubbio, anche perché ne ero contrario. Se sbagliamo, loro partono in contropiede grazie ai ragazzi velocissimi che hanno. Il gol è merito di Palombo e di tutti coloro che si impegnano per darci tante soluzioni. Poi se hai Calhanoglu e Zielinski, è giusto provarci. Si deve dar credito a Palombo per quello che sta facendo, ma in generale a tutto lo staff: si studia, ci si impegna per provare a portare qualcosa di nuovo".

Dopo l'1-0, avete un po' rallentato. "Non abbiamo rallentato, ma cambiato modo di giocare perché eravamo in vantaggio. Abbiamo fatto anche due belle azioni, attirando la loro pressione, ma non siamo riusciti a chiudere la partita. Sull'unica volta in cui abbiamo sbagliato, loro sono stati bravi a segnare facendo cambiare la partita. Loro hanno una grande intensità, gli faccio anche i complimenti. Sono allenati bene, sanno i loro pregi e i loro limiti. Quando fanno qualcosa, ciò avviene con intensità e merito".

Lautaro non segna da un po', ogni tanto lo si percepisce un po' nervoso? "Non segna da una settimana, dato che aveva segnato a Bruxelles. Non dobbiamo fare un caso riguardo Lautaro perché lui è un esempio di leadership. A Bruxelles mi risulta che abbia segnato, ma quello che per me conta è la sua capacità di trascinare la squadra. Una settimana senza segnare non è un dramma, neanche per lui".