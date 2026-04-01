Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: le trasmissioni partiranno alle 8

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I protagonisti siete voi: potete mandarci whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà come di consueto dalle 8 con Salvatore Amoroso e Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Christian Marangio e Giovanni Gambardella che alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Gennaro De Lena e Antonino Treviglio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Napoli nel Mondo" di Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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