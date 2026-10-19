Meret a Sky: "Nessun problema con Allegri, lo seguiamo e vogliamo vincere!"

"Non c'è nessun problema nello spogliatoio, siamo con Allegri, dobbiamo fare di più tutti. Dobbiamo far meglio mettendoci a disposizione del compagno e della squadra. Vogliamo tornare alla vittoria per ritrovare entusiasmo". Lo ha detto Alex Meret, portiere del Napoli, a Sky Sport.

"Diffcoltà di domani? Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara ma sappiamo che affronteremo una squadra tosta, ben organizzata. Da parte nostra c'è la volontà di fare una grande partita senza sottovalutare nessuno. Ormai ogni squadra ha un buon livello e se non le affronti al cento per cento rischi di fare brutte figure. Serve dare il massimo. Abbiamo le qualità tecniche per vincere".