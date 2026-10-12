Rafa Marin: "Ho sempre pensato di tornare al Napoli. Allegri e Conte? Due allenatori eccezionali"

Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di As alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, sua ex squadra. Il centrale spagnolo ha ripercorso la propria esperienza in azzurro, soffermandosi sulla crescita maturata durante il prestito in Spagna, sul rapporto con Antonio Conte e Massimiliano Allegri e sulla volontà di affermarsi definitivamente a Napoli.

"La prima mia esperienza al Napoli ha rappresentato un passo in avanti nella mia carriera. Sono arrivato in un club importante dove c’erano calciatori molto forti. Ero consapevole di poter trovare poco spazio perché c’era tanta concorrenza, ma non credevo potessi trovare alla fine così poco spazio come poi è stato. Non è stato un periodo semplice per me, ma credo di essere cresciuto molto mentalmente e fisicamente. Poi, grazie a Dio, siamo riusciti a vincere lo scudetto che è un ricordo che porterò sempre con me: mi ha permesso poi di andare in un’altra grande squadra come il Villarreal. In questa seconda esperienza al Napoli mi sento più forte sotto l’aspetto mentale, molto più pronto. Credo si veda in campo".

Rafa Marin sul Napoli: le differenze tra Allegri e Conte e il ritorno dopo il Villarreal

Sulla differenza tra Allegri e Conte: "Allegri valorizza il suo stile di gioco puntando molto sul possesso del pallone e sulla volontà di giocare sempre sui piedi. Credo che a nessun calciatore spagnolo possa dispiacere questo gioco basato sul possesso palla. Il calcio italiano è molto fisico. Devo dire che sia Allegri che Conte sono allenatori eccezionali, non ho nulla da dire di negativo su di loro. Tuttavia è evidente che quest’anno mi senta di più a mio agio".

Sul fatto di avere dubbi su un ritorno al Napoli dopo il prestito al Villarreal: "Non ho avuto dubbi. Ho chiuso in maniera positiva la mia esperienza al Villarreal. Essere tornato in Spagna mi ha fatto piacere, ma il mio obiettivo è sempre stato il Napoli. Spero di restarci molto tempo, mi sono preparato per questo. Lo considero un grande club. Voglio starci per molti anni".

Sul centenario: "Non sono riuscito a partecipare ai festeggiamenti. Alcuni miei compagni sono andati a Napoli. Avrei voluto esserci anch’io perché è un’esperienza unica nella vita considerando la passione della gente qui a Napoli. L’obiettivo è vincere qualcosa ogni anno, ma farlo nel centenario del club sarebbe ancora più speciale. Lasceresti ancora di più il segno, sarebbe incredibile".

Sul rapporto con Rrahmani: "Amir è straordinario, ha esperienza nel rendere le cose facili. Mi sta aiutando molto nel guidarmi in difesa. Mi trovo molto bene con lui".