Rafa Marin: "Vincere nel centenario del Napoli sarebbe incredibile. Rrahmani mi aiuta molto"

Rafa Marin racconta l'ambizione del Napoli nell'anno del centenario e il rapporto con Rrahmani: "È straordinario, mi guida in difesa".

Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di As soffermandosi innanzitutto sul centenario del club: "Non sono riuscito a partecipare ai festeggiamenti. Alcuni miei compagni sono andati a Napoli. Avrei voluto esserci anch'io perché è un'esperienza unica nella vita considerando la passione della gente qui a Napoli. L'obiettivo è vincere qualcosa ogni anno, ma farlo nel centenario del club sarebbe ancora più speciale. Lasceresti ancora di più il segno, sarebbe incredibile".

Rafa Marin: "Rrahmani è straordinario, mi sta aiutando molto"

Il centrale spagnolo ha parlato anche del rapporto costruito con Amir Rrahmani, uno dei punti di riferimento della retroguardia azzurra. Rafa Marin ha sottolineato l'importanza dell'esperienza del compagno nel suo percorso di crescita: "Amir è straordinario, ha esperienza nel rendere le cose facili. Mi sta aiutando molto nel guidarmi in difesa. Mi trovo molto bene con lui".