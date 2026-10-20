Trevisani: "Allegri è sempre uguale nelle parole e nel modo orrido di giocare!"

Riccardo Trevisani critica il calcio di Allegri e contesta la distinzione tra allenatori vincenti e perdenti nel confronto con Spalletti

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso di Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, ha rivolto pesanti critiche a Massimiliano Allegri, soffermandosi sul rendimento delle sue squadre e sulla qualità del gioco espresso. Partendo dal dibattito su Luciano Spalletti e sulla distinzione tra allenatori vincenti e perdenti, Trevisani ha contestato anche il valore aggiunto che il tecnico del Napoli sarebbe in grado di offrire sul campo.

Trevisani attacca Allegri: “Da sei anni perde! Orrido modo di giocare, le sue squadre non hanno mai un plusvalore”

"Spalletti è un perdente? Occhio a dire 'perdente' e 'vincente'. In questi giorni gira un video di Allegri del 2019 in cui diceva: 'C'è un motivo per cui vincono sempre gli stessi'. E ora che sono sei anni che perde, che facciamo? È molto pericoloso il discorso del perdente e del vincente, soprattutto con uno come Spalletti che comunque ha vinto. Io discuterei di calcio piuttosto. Allegri mi pare sempre uguale a se stesso: uguale nelle dichiarazioni, uguale nel modo orrido di giocare, uguale nel fatto che le squadre non hanno mai un plusvalore dal suo lavoro. Lui ti dà gestione del gruppo, una grande spinta a livello mediatico - perché c'è tutta una serie di persone che vivono per parlarne bene - ma poi sul campo la squadra porta pochissimo dal punto di vista delle risultanze".