Alisson come Neres e Anguissa: di nuovo ko appena rientrato da un infortunio

Napoli, tre ricadute dopo il rientro: Alisson Santos come Neres e Anguissa, il nodo dei recuperi preoccupa Allegri

Per Alisson Santos è un'alta beffa, ma non è un caso isolato. Il brasiliano si ferma di nuovo dopo essere appena rientrato, proprio come era già accaduto a Neres e Anguissa, anche loro vittime di una ricaduta a pochi giorni dal ritorno in campo. Il caso di Neres risale a gennaio, quando si fermò nuovamente contro il Parma dopo essere appena tornato.

Tre ricadute, un problema ricorrente

Anguissa ha vissuto lo stesso scenario in questa stagione, con il nuovo problema accusato a Firenze, contro la Fiorentina, dopo il precedente stop. Ora tocca ad Alisson Santos, infortunato nel match di Venezia dopo il recupero dal problema subito il 9 settembre contro l’Arsenal. Tre storie diverse ma con un filo comune, che porta a interrogarsi sulla fase del reinserimento dei giocatori.

Infortunio Alisson, la nota della SSC Napoli

"Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".