Foto McTominay e Politano diventeranno papà! Il doppio annuncio in diretta dopo il Bodo/Glimt

Napoli, McTominay annuncia che diventerà papà per la prima volta. Fiocco in arrivo anche per Politano: svelata l'esultanza.

Una serata speciale per Scott McTominay e Matteo Politano, protagonisti non soltanto in campo ma anche di una bellissima notizia personale. Al termine della vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt in Champions League, il centrocampista scozzese ha annunciato ai microfoni di Sky Sport che diventerà papà per la prima volta. Alla domanda sul significato della particolare esultanza condivisa con Politano, McTominay ha risposto con entusiasmo: “Volevamo dirvi qualcosa di bellissimo”. Il calciatore azzurro e la compagna Cam Reading sono infatti in attesa del loro primo figlio.

Napoli, fiocco in arrivo anche per Politano: la famiglia si allarga

Ma le sorprese nello spogliatoio del Napoli non finiscono qui. Anche Matteo Politano diventerà presto nuovamente papà: l'esterno azzurro e la moglie Alessandra Esposito sono in attesa di un altro bambino. La particolare esultanza dei due calciatori assume così un significato ancora più emozionante, trasformandosi in un doppio annuncio che va ben oltre il risultato sportivo. Una gioia condivisa sul terreno di gioco e poi svelata davanti alle telecamere, a coronamento di una serata indimenticabile per entrambi. Di seguito lo scatto che ritrae l'esultanza di McTominay.