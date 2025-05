Sky - Lecce-Napoli, Conte ha deciso: soluzione inedita in difesa e Raspadori titolare

vedi letture

Il Napoli è al lavoro in vista della delicata trasferta di sabato contro il Lecce, crocevia fondamentale per la corsa scudetto della squadra di Conte.

Dopo l'infortunio di Buongiorno, che lo terrà fuori fino alla fine della stagione, stando a quanto riferisce Sky Sport si fa strada la possibilità di vedere Mathias Olivera come difensore centrale al fianco di Rrahmani, un ruolo già ricoperto in nazionale. Antonio Conte dovrebbe tornare al piano inizialmente pensato per il Torino con Spinazzola terzino sinistro, McTominay esterno di centrocampo in un 4-4-2 “elastico” che all’occorrenza può trasformarsi in 3-5-2 e Raspadori in attacco in coppia con Lukaku.