Che fatica! Ma la Pasqua è salva

Un primo tempo veramente brutto

Una vittoria striminzita, una vittoria presa per i capelli, quelli di Scott Mactominay, che ci regala ore di felicità ma la consapevolezza che questa squadra deve migliorare e tanto per fare più competizioni. Un primo tempo da dimenticare. Un primo tempo veramente brutto con il Napoli che sembra non essere sceso in campo. Il Monza si mette lì dietro buono buono e quando attacca rischia anche di far male al Napoli. Il primo tiro verso la porta è di McTominay su calcio di punizione. Poi solo corner per il Napoli che non riesce a trovare la giocata giusta. Il Monza mette paura alla difesa azzurra me le giocate sono per fortuna fuori dallo specchio.

Il secondo tempo resta brutto, con il Napoli incatenato, impaurito, poco reattivo. Il Monza resta concentrato e mantiene la posizione. Conte mette prima Anguissa e poi Raspadori. Il gol del vantaggio nasce proprio da Raspadori che pennella per McTominay che di testa batte Turati in uscita. Un gol che fa respirare 10mila napoletani che erano in apnea a Monza. Il finale resta sofferenza con Simeone e Ngonge che non riescono a trovare il raddoppio anche solo lanciati verso la porta. Il triplice fischio è una liberazione dopo che il Monza timidamente ha anche cercato di attaccare. Il problema di questa squadra resta la mentalità e i limiti oggettivi di alcuni calciatori che forse non posso dare molto di più ci quello che stanno dando. La Pasqua è salva poi si vedrà.