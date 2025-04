Podcast E pensare che poteva saltare l'altro super colpo di mercato

Un altro colpo di genio sul mercato oltre a McTominay è stato Billy Gilmour, arrivato a fine agosto dal Brighton. Un vero e proprio affare per rendimento, qualità, prospettive e carta d'identità. Lo scozzese ha propiziato il gol di Lukaku a Empoli e sta diventando sempre più a suo modo padrone del centrocampo del Napoli.

