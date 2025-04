Podcast Inter in crisi, ma il Napoli faccia il suo: serve switch già contro il Torino

vedi letture

Il Napoli sfiderà il Torino al Maradona poche ore dopo Inter-Roma. I nerazzurri sono in un momento difficile e potrebbero ancora perdere punti, ma la squadra di Antonio Conte deve guardare prima a se stessa: affrontare queste “5 finali” con lo stesso piglio di Monza sarebbe deleterio. Serve inevitabilmente uno switch agli azzurri, a partire già da domenica...

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Davide Baratto con ospite il match analyst Francesco Galardo, hanno approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.