Col Bodo out uno dei migliori dell’ultimo mini ciclo: la scelta di Allegri
Novità di formazione per il Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri sarebbe intenzionato a concedere un turno di riposo a Benoit Badiashile, reduce da tre presenze consecutive dopo un lungo periodo di inattività.
Napoli-Bodo/Glimt, Badiashile verso la panchina: la scelta di Allegri
Il difensore francese dovrebbe dunque partire dalla panchina, nell'ambito delle rotazioni previste dal tecnico azzurro. Il quotidiano scrive: "Rispetto a Venezia, oggi tornerà in panchina anche Badiashile, certamente tra i migliori dell'ultimo mini ciclo nonostante le due sconfitte consecutive: quella con il Frosinone è stata la sua prima da titolare dopo sette mesi e alla terza di fila in una manciata di giorni osserverà un turno di riposo".
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