Corbo sul futuro di ADL: "Cedere o rilanciare". L'ombra degli investitori americani

Quale sarà il futuro del Napoli e quali sono le reali intenzioni di Aurelio De Laurentiis?

Quale sarà il futuro del Napoli e quali sono le reali intenzioni di Aurelio De Laurentiis? È uno degli interrogativi sollevati da Antonio Corbo, che nel suo editoriale per Repubblica analizza le prospettive del club azzurro, soffermandosi anche sui possibili scenari societari e sull'interesse del Comune per lo stadio. Il giornalista parte dalla presenza del presidente azzurro negli spogliatoi dopo la partita di sabato, sottolineando come De Laurentiis sia tornato a concentrarsi pienamente sulle vicende del Napoli dopo gli impegni cinematografici.

"De Laurentiis sabato è passato anche per gli spogliatoi. Lasciato il set del film sul Centenario, a gennaio sugli schermi, si occupa del Napoli", scrive Corbo, che aggiunge: "È possibile che riprenda anche i buoni rapporti con il Comune. Il sindaco non aspetta altro. L'interesse è reciproco".

Corbo: "De Laurentiis dovrà scegliere se cedere o rilanciare il Napoli"

Il passaggio più significativo dell'editoriale riguarda le prospettive economiche del calcio italiano e il possibile arrivo di nuovi investitori. "Basta informarsi sulle grandi manovre di Milano. Appena chiuso l'iter del suo stadio, i fondi di investimento punteranno di nuovo sul calcio italiano", osserva il giornalista, ipotizzando che anche il Napoli possa diventare oggetto di interesse.

Corbo individua quindi un bivio per il presidente azzurro: "De Laurentiis dovrà trovarsi nelle condizioni migliori per la scelta. Cedere o rilanciare". Un ragionamento che coinvolge anche le infrastrutture e il settore giovanile, due aspetti sui quali il Napoli deve ancora compiere passi importanti.

"Non ha strutture, il settore giovanile è da creare chissà dove ed è logico che un uomo avveduto come De Laurentiis è sempre stato ci pensi".

Infine, la riflessione sulla possibilità di una futura proposta d'acquisto: "Avere dalla sua un contratto pluriennale sullo stadio in esclusiva lo mette tra un anno in concorrenza con le milanesi per una grande offerta".