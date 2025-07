Napoli frenato dai carichi di lavoro: Arezzo avanti 1-0 al 45’

La prima frazione della prima amichevole dei campioni d'Italia contro l'Arezzo finisce con i toscani in vantaggio. I primi quarantacique minuti sono stati dominati da qualche folata di Noa Lang e dai passaggi di alta qualità di De Bruyne, ma per il resto il Napoli si è mostrato abbastanza lento in fase di manovra. Si fanno sentire i carchi di lavoro di Conte di questi primi giorni di ritiro.

I ragazzi di Cristian Bucchi invece hanno mostrato spezzoni importanti di qualità senza spingere più di tanto, ma quanto basta per guadagnare il calcio di rigore trasformato da Pattarello che per il momento ha portato in vantaggio l'Arezzo. Nel secondo tempo si prevedono 11 cambi da parte di Conte, vedremo se i nuovi entrati riusciranno a ribalatare il risultato.