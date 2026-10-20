Simeone show: sempre a segno in undici campionati di fila in Serie A

Show di Giovanni Simeone. Doppietta contro il Parma per l'ex attaccante del napoli che dal suo esordio in A nella stagione 2016/17 è solo uno dei tre giocatori, scrive Opta, ad essere andato sempre a segno in ciascuna delle undici stagioni del campionato italiano insieme a due giocatori che sono stati anche suoi compagni al Napoli: Zielinski e Politano. Una curiosità legata a un centravanti che in azzurro ha vinto scudetti e a Napoli ha lasciato il cuore. Anche i tifosi lo ricordano sempre con affetto. Ha segnato gol importanti e decisivi con Spalletti e ora si sta ripetetendo al Torino.