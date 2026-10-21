EuroCup, Rizzetta esulta: il Napoli Basket fa 4 su 4 e resta primo! Tofas battuto all'overtime!

Napoli Basket batte il Tofas 105-101 dopo un overtime spettacolare. Seljaas decisivo con 28 punti, Dowtin chiude i conti.

Il Napoli Basket non si ferma più e conquista un'altra vittoria spettacolare in EuroCup, superando i turchi del Tofas per 105-101 dopo un tempo supplementare. Una partita ricca di emozioni e continui ribaltamenti, con i partenopei capaci di costruire un vantaggio importante nella prima metà di gara, subire la rimonta degli ospiti e trovare le energie necessarie per imporsi all'overtime. Avvio ad altissima intensità per entrambe le squadre, ma è Napoli a piazzare il primo allungo con un parziale di 12-0 che vale il +10. La seconda tripla di Seljaas spinge i padroni di casa fino al +14, prima della reazione del Tofas, trascinato da Jones. Nel secondo quarto gli azzurri tornano anche sul +13, riuscendo a conservare un margine significativo all'intervallo lungo, chiuso sul 53-42.

Napoli Basket-Tofas 105-101, rimonta turca e finale thrilling: Seljaas decisivo con 28 punti

Nella ripresa Napoli prova a gestire il vantaggio con Dowtin e Caruso, ma il Tofas torna progressivamente in partita grazie a Jones e Reynolds, arrivando fino al -2. Una tripla di Brown restituisce ossigeno ai padroni di casa, che chiudono il terzo quarto avanti di sette lunghezze. Nell'ultimo periodo, però, cambia completamente l'inerzia della sfida: i turchi trovano il pareggio con McNeace, sorpassano con Nuttall e volano addirittura sul +7 a tre minuti dalla sirena. Le triple di Seljaas e Dowtin riportano Napoli a contatto, dando il via a un finale emozionante. Brown firma il pareggio, White riporta avanti i campani, ma Jones ristabilisce la parità a 12 secondi dalla conclusione. L'ultimo tentativo di Dowtin non trova il ferro e la gara si prolunga all'overtime. Nei cinque minuti supplementari Napoli parte con un parziale di 6-0, ma il Tofas reagisce ancora e torna sul -1 a 1'12" dalla fine. Diventano allora fondamentali i tiri liberi di Spissu e Seljaas, con quest'ultimo che realizza il 2/2 del +4. Gli ospiti rispondono con una tripla immediata, ma Petruccelli e Dowtin dalla lunetta mettono al sicuro il successo azzurro. Finisce 105-101, con Seljaas miglior realizzatore di Napoli a quota 28 punti, seguito da Dowtin con 18 e dalla coppia Brown-White con 12 ciascuno. Al Tofas non bastano i 32 punti di Jones, i 22 di Reynolds e i 14 di McNeace.