Serata no per il Napoli Basket, cade l'imbattibilità in EuroCup: azzurri ko a Bourg

Napoli Basket, prima sconfitta in EuroCup: il Bourg-en-Bresse interrompe la striscia di sette vittorie consecutive degli azzurri.

Si interrompe dopo sette vittorie consecutive il percorso perfetto del Napoli Basket in EuroCup. La formazione allenata da Jasmin Repesa è stata sconfitta 91-79 in trasferta dal JL Bourg-en-Bresse, nella sfida all'Ekinox Arena e valida per l'ottava giornata del Gruppo C. Gli azzurri erano arrivati in Francia da capolista imbattuta, forti di sette successi nelle prime sette partite europee e di un momento particolarmente positivo anche in campionato. Il Napoli era infatti reduce dalla spettacolare vittoria per 90-89 contro Trieste, conquistata grazie alla tripla decisiva di Marco Spissu. Contro il Bourg è arrivato invece il primo passo falso nella competizione continentale, che mette fine alla serie di risultati utili della squadra partenopea.

EuroCup, il Bourg si prende la rivincita: Napoli fermato dopo sette vittorie

Il Bourg-en-Bresse riesce dunque a prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nella gara d'andata, quando il Napoli si era imposto per 84-76 all'Alcott Arena lo scorso 30 settembre. La formazione francese, campione in carica dell'EuroCup, si presentava all'appuntamento con un bilancio di due vittorie e cinque sconfitte, oltre a tre ko consecutivi tra campionato e competizione europea. Per gli uomini di Repesa si trattava di una trasferta insidiosa anche per il dispendio di energie accumulato negli ultimi impegni, soprattutto dopo la combattuta sfida contro Trieste. La battuta d'arresto non cancella comunque l'eccellente avvio europeo degli azzurri, che chiudono le prime otto giornate con un bilancio di sette successi e una sola sconfitta. Il Napoli sarà ora chiamato a reagire per proseguire il proprio cammino nel Gruppo C e difendere quanto costruito nella prima parte della competizione.