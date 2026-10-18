Napoli Basket, prima sconfitta stagionale: Olimpia Milano passa al PalaBarbuto

Si ferma a sei vittorie consecutive il cammino degli azzurri, battuti in casa dall’Armani Milano nella quarta giornata di LBA.

Il Napoli Basket incassa la prima sconfitta della stagione e interrompe la propria striscia positiva davanti al pubblico dell’Alcott Arena PalaBarbuto, gremita per il big match della quarta giornata di LBA. L’Olimpia Milano si impone con il punteggio di 98-82, disputando la miglior partita stagionale e sfruttando un approccio intenso fin dalle prime battute. Gli azzurri, arrivati all’appuntamento da imbattuti tra campionato ed EuroCup con sei successi in altrettante gare ufficiali, hanno sofferto la pressione difensiva degli ospiti, incapaci di pareggiarne concentrazione e aggressività.

Napoli Basket, Mathews e Cole non bastano: ora testa all’EuroCup

Tra le note positive per Napoli spiccano Garrison Mathews, autore di 21 punti e capace di conquistare sette falli, e RJ Cole, anche lui a quota 21. Ottima anche la prova di Diop, che dalla panchina ha contribuito con 14 punti e cinque rimbalzi. La difesa aggressiva di Bolmaro e compagni sui portatori di palla ha però complicato la partita degli azzurri, mentre Milano ha saputo sfruttare la maggiore intensità per espugnare il PalaBarbuto. Per entrambe le squadre, adesso, l’attenzione si sposta sugli impegni europei: Napoli ospiterà il Tofas Bursa, in una sfida importante per il primo posto nel gruppo C di EuroCup, mentre l’Olimpia Milano affronterà il Barcellona.