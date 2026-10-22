Napoli Basket vince, ma Repesa bacchetta: "Abbiamo fatto di tutto per perderla"

Jasmin Repesa, coach del Napoli Basket, bacchetta la squadra dopo la vittoria all'overtime contro i turchi del Tofas in EuroCup.

Quarta vittoria consecutiva in Eurocup per il Napoli Basketball che supera il Tofas Bursa per 105-101, Dopo un over time, nel match valido per la quarta giornata del gruppo C di Eurocup. Gli azzurri, dopo aver dominato la prima parte del match, subiscono la rimonta della formazione turca, riescono a rientrare in partita, vincendo poi all’over time.

Si segna poco nei primi minuti della gara, Ramsey e Dowtin Jr. per gli azzurri, Thurman porta il primo vantaggio per gli ospiti, 7-9. Napoli trova il primo parziale della gara, trascinata dalle triple di Seljaas e dai canestri di Caruso e Petrucelli, la tripla di Spissu vale il 22-11 a 2 minuti dal primo intervallo. Il quarto si chiude sul 29-20 con la schiacciata di White. Nel secondo parziale Jones guida i suoi con due canestri da 3 punti ed i tiri liberi del 33-30, Seljaas segna la quarta tripla della sua gara, Brown colpisce per il 39-30 a metà quarto. Doppia tripla per Ramsey, Reynolds segna per il Tofas, Seljaas ancora da 3 punti, i liberi di Reynolds portano il punteggio sul 53-42 all’intervallo lungo.

Napoli riparte con Dowtin Jr., il solito Jones per il Tofas, Brown segna il 58-51, timeout Repesa. La squadra turca continua la sua rimonta con il gioco da 3 punti di Jones, Reynolds segna il -2 prima delle triple di Spissu e Brown, 66-58 a 4 dalla fine del terzo. Canestri da sotto per Caruso e Mcneace, Petrucelli segna dall’angolo, Jones sulla sirena, 73-66 all’ultimo intervallo. Parte forte il Tofas, 0-5 di parziale e timeout per Repesa. Napoli torna a segnare con White ma Nutall trova un nuovo gioco da 3 punti che vale la parità a quota 75. Il Tofas si porta in vantaggio con Nutall, Seljaas e Ramsey segnano per Napoli, Mcneace segna l’80-84 a 5 dalla fine. I turchi trovano un canestro sulla sirena con Thurman, risponde Seljaas dall’angolo, Dowtin Jr. segna il -1 a 100 secondi dalla fine. Non sbaglia Nutall dalla lunetta, Brown Pareggia, White trova i due punti del vantaggio sul 93-91 a 25 secondi dalla fine, pareggia Jones a 12.6, supplementare.

Buon inizio azzurro nell’over time con i canestri di Petrucelli, White e Dowtin Jr, 99-93, timeout Cancellieri. Torna a segnare il Tofas con la tripla di Jones, Reynold segna il -1 ma Napoli riesce a difendere ed ad essere precisa dalla lunetta. Reynolds trova una clamorosa tripla per il 102-101, ma gli azzurri, con Seljaas e Dowtin Jr., dalla lunetta chiudono la gara sul 105-101. Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica prossima 25 ottobre, alle ore 12:00, sul campo della Bertram Tortona per il quinto turno di Serie A.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa

"Ci tengo, prima di tutto, a ringraziare i nostri tifosi. Sono stati fondamentali nel momento più difficile della gara, aiutandoci a rimettere in piedi la partita. Sono ovviamente contento della vittoria ma purtroppo abbiamo fatto tutto quello che serviva per perdere la partita. Non abbiamo giocato al nostro livello nella seconda parte della gara. Ci sono tanti motivi, dai viaggi, alle tante partite disputate ma c’è bisogno di mantenere alta la concentrazione. Avevo chiesto particolare attenzione su rimbalzi e palle perse, non c’è stata. C’è bisogno che anche i nuovi giocatori diano qualcosa alla squadra. Non sono soddisfatto."